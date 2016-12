Cenáculo de Fim de Ano acontece amanhã e pede paz em 2017

Com o tema “2017: a paz que preciso!”, será realizado nesta quinta-feira, dia 29, o Cenáculo de Fim de Ano, promovido pela Associação Carismática Católica São Pio X. O evento acontece, a partir das 19h, na Capela de São Pio X e se estende por toda a rua Afonso Pena, no centro de Campina Grande, que estará interditada para a realização do Cenáculo.

“Esta iniciativa acontece há seis anos e, nesta edição, deve reunir cerca de duas mil pessoas. A proposta é um momento de orações agradecendo por 2016 que, em particular, foi um ano de desafios e crises. Mas também pedir bênçãos para 2017, em especial a paz”, destacou Gustavo Lucena, um dos organizadores do evento.

Ele ressaltou que a paz pode ser experimentada como sustento para a superação.

“Sem a paz não é possível superar nenhuma adversidade. Os fracassos e as derrotas de 2016 poderiam ter sido melhor superados, se muitos tivessem paz no coração. Por isso, a nossa intenção é pedir paz para fortalecer e animar os corações”, frisou.

Durante o Cenáculo são colocados telão, cadeiras e iluminação especial na rua Afonso Pena, para acomodação dos participantes. Maiores informações podem ser obtidas pelo fone (83) 3341-7017.

Ascom