Cefor abre inscrições para processo seletivo de Pós-Graduação de Residências Médica

Foram abertas nesta sexta-feira (13) as inscrições para o processo seletivo de candidatos às vagas de Residências Médica, em seis especialidades, e Multiprofissional em Saúde da Criança.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Centro Formador de Recursos Humanos da Paraíba (Cefor-PB), publicou no Diário Oficial do Estado os editais sobre o processo seletivo.

As inscrições para Residência Médica ocorrem até o dia 27 deste mês, e para a Residência Multiprofissional vão até o dia 31. Para os dois programas, as inscrições estão sendo realizadas no próprio Cefor (Av. Pedro II – Torre, em João Pessoa, ou via Sedex). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3214-1732.

Para a Residência Médica estão sendo oferecidas 26 vagas, sendo quatro de Anestesiologia; quatro de Medicina Intensiva; quatro de Ortopedia; cinco de Pediatria, quatro de Ginecologia e Obstetrícia e cinco de Medicina da Família e Comunidade.

As atividades das residências ocorrerão no Hospital de Emergência e Trauma da capital; no Arlinda Marques; Edson Ramalho; Maternidade Frei Damião e nos Hospitais Regionais de Cajazeiras e Sousa, de acordo com as especialidades.

foto: reprodução

A Residência Multiprofissional está oferecendo cinco vagas, sendo duas para Enfermagem e uma vaga para cada uma das seguintes profissões: Farmácia, Fisioterapia e Nutrição. A formação será no Complexo Pediátrico Arlinda Marques, além de hospitais e serviços de saúde da rede estadual da Paraíba e do município de João Pessoa, com atenção direcionada à saúde da criança e do adolescente.

As residências constituem modalidade de ensino de pós-graduação, sob a forma de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, destinada a profissionais formados em instituições de ensino superior, reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

Podem ainda se inscrever profissionais estrangeiros, desde que o diploma seja validado. O objetivo principal dos programas de Residência é formar profissionais especialistas para atuarem no Sistema Único de Saúde (SUS).

Os residentes receberão, mensalmente, uma bolsa estipulada pelo Ministério da Saúde, atualmente, no valor bruto de R$ 3.330,43. Serão recolhidos sobre esse valor bruto a contribuição previdenciária e o imposto de renda.

As atividades da Residência Médica terão início no dia 2 de março e as da Multiprofissional no dia 6 de março.

Da Redação com Secom/PB