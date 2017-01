Cedmex de Campina Grande suspende atendimento ao público

O Centro Especializado de Dispensação de Medicamentos Excepcionais (Cedmex), que funciona na 3ª Gerência Regional de Saúde (GRS), em Campina Grande, suspende o atendimento ao público, nesta terça-feira (31), para realização do balanço no estoque de medicamentos.

A suspensão do atendimento ao público acontece no último dia útil de cada mês e na quarta-feira, 1º, o público pode procurar o serviço.

Para evitar transtornos para os usuários do Cedmex, entre eles os que residem em outros municípios, a gerência já informou desde o início deste mês todas as datas de balanço até o mês de julho, quando o atendimento ao público é suspenso.

De acordo com o cronograma divulgado, em fevereiro o balanço será realizado no dia 28. Em março, no dia 31; em abril, no dia 28; em maio, no dia 31; em junho, no dia 30 e em julho, no dia 28.

O balanço é realizado pelos funcionários do setor para verificar o estoque de medicamentos e a necessidade de novos pedidos. Em razão disso, nas datas informadas não acontecem a entrega de medicamentos nem o cadastro de novos pacientes, conforme explicou a gerente da 3ª GRS, Tatiana Medeiros.

Nos demais dias, o atendimento é normal, das 8h até o encerramento do horário de entrega de fichas, que é de 15h, e os pacientes que chegam até esse horário são atendidos normalmente.

Atualmente, o Cedmex tem aproximadamente 23 mil pacientes cadastrados dos 42 municípios de área de abrangência da 3ª GRS e distribui medicamentos de alto custo para pacientes transplantados e com câncer.

Os medicamentos são adquiridos diretamente pelo Ministério da Saúde, financiados com recursos repassados pelo Governo federal ou pela própria Secretaria de Estado da Saúde. O serviço funciona na sede da 3ª GRS, ao lado do Terminal Rodoviário, no bairro do Catolé.