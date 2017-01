Cavalo se despede do dono e comove população no Sertão

Foto: Reprodução/TVPB

Um cavalo emocionou as pessoas que participavam do velório e sepultamento de vaqueiro na cidade Cajazeiras, no Sertão paraibano.

O animal relinchou, se aproximou do caixão e fez vários movimentos numa demonstração de tristeza pela morte do dono. O vaqueiro possuía o cavalo há oito anos e era muito apegado a ele.

Os vídeos e fotos do cavalo no velório se espalharam pela internet e comoveram os internautas.

Da Redação