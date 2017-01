Cássio: “O Estado arrocha nos impostos para manter o empreguismo”

Foto: Leonardo Silva/Paraibaonline

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB) criticou a postura do governador Ricardo Coutinho (PSB) perante os principais assuntos do estado. Ele citou que hoje a Paraíba vive um verdadeiro cenário de caos na segurança pública, na saúde e na educação. Também lamentou a falta de valorização que os profissionais da Polícia têm recebido ao longo da atual gestão.

– As delegacias estão fechadas, falta combustível para as viaturas, a Polícia está com o efetivo reduzido a cada dia – disse

Cássio ainda mencionou que o Estado não consegue atingir sequer a meta do IDEB no que diz respeito a educação prestada. Também disse que a partir de março o Governo do Estado vai cobrar uma taxa de R$0,3 por cada compra feita pelo consumidor paraibano e destacou que essas medidas são tomadas para manter os codificados dentro da administração.

– Essas medidas tomadas pelo Governo do Estado ampliam a recessão. É um Estado que arrocha nos impostos para manter o empreguismo – colocou

As informações foram veiculadas na Rádio Arapuan FM.