Cássio: “Meu papel neste instante é ser uma voz da Paraíba”

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB) comentou sobre a indicação do seu nome para ocupar a vice-presidência do Senado e disse que isso é resultado de sua atuação enquanto líder de seu partido.

Ele declarou que seu papel vai ser de manter as relações mais afinadas junto ao Governo Federal, em busca de investimentos para o Estado.

Cássio ressaltou que foi eleito para lutar pelos interesses da Paraíba e que, independente de posição política, pretende manter contato constante com o Governo do Estado e as administrações municipais.

– A bancada indicou o meu nome, assim como aconteceu com o período em que eu fui líder do PSDB. É uma tarefa honrosa, difícil e árdua, mas consegui ter um bom desempenho e essa atuação na liderança que me trouxe um espaço que vou usar para fortalecer as ações. Meu papel neste instante é ser uma voz da Paraíba – colocou.

As informações foram concedidas à Rádio Arapuan FM.