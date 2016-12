Cássio: “É preciso que Ricardo deixe de abandonar a cidade de Campina Grande”

foto: Paraibaonline

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB) comentou sobre a crise hídrica enfrentada pelas cidades abastecidas pelo Açude Epitácio Pessoa (Boqueirão) e destacou que o Governo do Estado se mantém omisso em relação ao assunto, sem apresentar plano emergencial ou dar início a qualquer tipo de campanha.

– O Governo do Estado tem se mostrado muito omisso e insensível à gravidade do problema. Nem mesmo o que seria básico, uma campanha de esclarecimento a população. Boqueirão não secou do dia para a noite. Desde 2013 que os alertas têm sido feitos – colocou

Cássio afirmou que o Governo Federal está liberando mais recursos para as obras da transposição do Rio São Francisco e mencionou que o governo de São Paulo cedeu grandes bombas que vão acelerar o processo que a água vai percorrer até chegar ao manancial. Também disse que o governador Ricardo Coutinho (PSB) demonstra desprezo pela cidade de Campina Grande, já que não apresenta soluções para os problemas da cidade.

– É preciso que o governador Ricardo Coutinho deixe de abandonar a cidade, de virar as costas para Campina Grande. E não é só o problema da água, a cidade vive um estado de calamidade no aspecto da segurança pública. A cidade está entregue à própria sorte. Campina existe do governador Ricardo Coutinho atenção e solução dos problemas – pontuou

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

Da Redação