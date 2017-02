Cássio destaca atribuições do cargo de vice-presidente do Senado

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB) comentou sobre sua nova atribuição enquanto vice-presidente do Senado e explicou que cabe a ele substituir o presidente em qualquer ausência e administrar as sessões não deliberativas da casa.

Ele afirmou que hoje, às 14h, vai abrir uma sessão não deliberativa no plenário.

Foto: Geraldo Magela/ Agência Senado

Cássio destacou que é preciso articular cada vez mais para que se capte recursos que sejam destinados ao desenvolvimento da Paraíba e citou que conseguiu R$ 17 milhões para a triplicação do trecho de Oitizeiro a Cabedelo.

– Estarei para contribuir com uma pauta que esteja sintonizada com as necessidades do Brasil. O Brasil enfrentou uma crise muito grave, são milhões de desempregados, a economia não reage. É preciso trazer um sentimento de estabilidade e confiança para que os investimentos sejam retomados – apontou.

O senador ainda declarou que confia no governo do presidente Michel Temer (PMDB) e disse que acredita que o trabalho está sendo feito para retirar o país da recessão.

*As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.