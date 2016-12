Cássio crítica vereadores: Fui prefeito e nunca recebi 13º salário. Assista o vídeo

Para o senador Cássio Cunha Lima (PSDB), “não é o momento mais adequado” para que os vereadores de Campina Grande adotem o 13º salário em suas remunerações.

– A cidade (Campina) tem uma crise, o País tem uma crise. E não seria bem recebida, como não foi, uma medida como essa. Mas está dentro da autonomia dos vereadores – ponderou o ´tucano´.

Cássio recordou que “eu fui prefeito durante três mandatos e nunca recebi 13º salário. A cidade tem essa característica: nunca foi pago aos ex-prefeitos e aos ex-vereadores o 13º salário”.

Veja o vídeo com as declarações do senador do PSDB/PB.

Da Redação