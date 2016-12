Cássio critica inércia de Ricardo com crise hídrica da PB

Em entrevista na tarde desta terça-feira (27), o senador Cássio Cunha Lima (PSDB), criticou a “inércia” do governador da Paraíba Ricardo Coutinho (PSB), no tocante a crise hídrica que afeta principalmente Campina Grande, segunda maior cidade do estado, abastecida pelo açude de Boqueirão que está com menos de cinco por cento de sua capacidade.

Cássio disse que Ricardo não se importa em apresentar alternativas para a crise hídrica.

Ele lamentou que o governador não chame pra si a responsabilidade e ataque o senador quando ele critica a postura de Ricardo.

– É preciso que a essa altura tenhamos um plano B. se não chover, Boqueirão entra em colapso em março e o que será feito? O governador quer atribuir a culpa a mim, mas eu não sou governador a mais de seis anos e no período em que governei o estado, o açude sangrou três vezes. A responsabilidade é dele. Ele é o governador da Paraíba, mas quando eu aponto os problemas, ele me ataca – lamentou o tucano.

