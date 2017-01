Cássio confirma possibilidade de assumir vice-presidência do Senado

Nesta terça-feira (10), o senador Cássio Cunha Lima (PSDB) confirmou a possibilidade de ser o nome indicado da legenda para assumir a vice-presidência do Senado Federal.

O tucano afirmou que as conversas ainda não foram oficialmente iniciadas, mas que apenas a lembrança de seu nome para assumir cargo de tamanha relevância, o deixa suficientemente orgulhoso.

“Ainda não, é um assunto que vamos tratar no final do mês de Janeiro, uma vez que o Senado volta no dia 1 de Fevereiro. Então, tradicionalmente, a bancada se reúne e depois discute a participação dos seus membros nas comissões, na Mesa Diretora, das vice-lideranças, como aconteceu, por exemplo, quando foi indicado líder. Vou estar à disposição da bancada, naturalmente, ter meu nome lembrado para essa posição é um motivo de orgulho porque estarei lá para representar a Paraíba, se for essa a escolha”, disse.

Cássio ainda ressaltou a importância do cargo e garantiu representar o Estado e “as pessoas mais necessitadas”, caso tenha, de fato, o nome confirmado.

“Se isso vier a se confirmar, estarei para ser mais uma vez uma voz da Paraíba que seja ouvida e respeitada pelo Brasil, um mandato que possa atuar em defesa do nosso Estado, atuar em defesa das pessoas que mais precisam”, revelou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Correio FM.

Da Redação