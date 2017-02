Cássio aponta omissão do governo do Estado com relação a Campina Grande

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB) lançou duras críticas ao governo do Estado e disse que o governador Ricardo Coutinho (PSB) só se aproximou de Campina Grande para ganhar votos, virando as costas logo depois. Ele mencionou que o Estado nem sequer colocou a cidade dentro dos planos de contingência de defesa civil e se omitiu a respeito da crise hídrica na cidade. Foto: Paraibaonline – O governo do Estado durante todo o tempo se omitiu e nenhuma providência foi tomada. Não foi feito absolutamente nada, o que foi feito foi um aumento exorbitante da conta de água muito acima da inflação. O Governo do Estado está cobrando cada vez mais impostos, os serviços públicos têm piorado muito – afirmou. Cássio ainda disse que a segurança pública vive um abandono completo e que a UEPB hoje vive em colapso. Também citou que o Estado deve hoje cerca de mais de R$ 11 milhões à Saúde Campina Grande, prejudicando a Farmácia Básica, a UPA e o Samu. – O governo do Estado abandonou Campina Grande por completo e hoje a cidade vive à própria sorte – enfatizou. *As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM. . Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Print