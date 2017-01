Casa do Estudante da Paraíba disponibiliza vagas para alunos

A Casa do Estudante da Paraíba abriu nesta segunda-feira (9) inscrições para alunos do interior do estado que desejam estudar na capital paraibana.

O edital foi divulgado pelo Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação e Diretoria Executiva de Desenvolvimento Estudantil e está oferecendo 96 vagas para o ano 2017, sendo cinco destinadas a estudantes portadores de necessidades especiais.

As inscrições seguem até o dia 18, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, na sede da Casa do Estudante da Paraíba, localizada na Rua da Areia, nº 567, no centro de João Pessoa.

O edital visa selecionar estudantes para residência na Casa do Estudante, matriculados em instituições públicas de ensino médio na cidade de João Pessoa.

O candidato deve ser do sexo masculino oriundo do interior do estado da Paraíba, não possuir residência em João Pessoa e não receber auxílio moradia da instituição de origem.

No caso de exercer estágio acadêmico, mesmo que comprovado, o candidato não poderá ter o horário escolar comprometido, cabendo aprovação da comissão.

O candidato deve ter renda familiar mensal que não ultrapasse o valor de um salário mínimo e meio e apresente no ato da inscrição os documentos pertinentes.

A seleção e o recadastramento serão realizados por meio de análise socioeconômica e de entrevista com os candidatos, a ser realizada nas dependências da Casa do Estudante da Paraíba, em data e hora previamente agendadas pela Coordenação.

O candidato que não comparecer a entrevista estará automaticamente eliminado, inclusive os candidatos ao recadastramento.

Calendário – As inscrições obedecerão ao seguinte calendário: de 9 e 10 de janeiro acontece o recadastramento; de 11 a 18 de janeiro, serão realizadas as inscrições; e de 19 a 20 de janeiro, acontecem as entrevistas.

Durante todos os dias, o atendimento será de 8h às 12 e das 17 às 17h. O resultado está previsto para o dia 25 de janeiro de 2017, às 17h.

As inscrições de novos candidatos e recadastramento dos atuais serão realizados na sala da Secretaria da Casa do Estudante da Paraíba ou através do e-mail: casadoestudantedaparaiba@gmail.com.

No caso de realização da inscrição através do e-mail o candidato deverá inicialmente solicitar a ficha de inscrição pelo mesmo e-mail e, após retorno da Casa do Estudante, encaminhá-la devidamente preenchida, juntamente com toda documentação exigida. A lista dos selecionados será divulgada no mural informativo da Casa do Estudante e no portal do Governo do Estado.

Documentos – Esta é documentação exigida do candidato e demais membros da família residentes no mesmo domicílio: cópia de RG e CPF; comprovante de rendimentos (CTPS, INSS ou contracheque,); cópia de comprovante de residência (água, luz, contrato ou recibo de aluguel); declaração emitida pela instituição de ensino na qual estuda, ou estudará, comprovando que o candidato não recebe auxílio moradia e não receberá; histórico escolar e comprovante de matrícula em 2017; boletim escolar ou documento similar que detalhe o aproveitamento escolar do candidato (apenas para os candidatos ao recadastramento); duas foto 3×4; certidão de antecedentes criminais em nível estadual e federal, emitido pelas autoridades competentes; autorização dos pais ou responsável por menor de idade para residir na Casa do Estudante, com firma reconhecida em cartório; laudo médico detalhado comprovando as causas da doença, para os candidatos portadores de necessidades especiais.

As demais informações podem ser conferidas no Diário Oficial do Estado do dia 07 de janeiro de 2017, disponível no portal do Governo do Estado: www.paraiba.pb.gov.br.

Da Redação com Secom/PB