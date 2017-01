Cartaxo toma posse e se reúne já na terça para fechar lista de auxiliares do governo

O prefeito Luciano Cartaxo (PSD) tomou posse do cargo neste domingo (01) para um segundo mandato na administração da Capital do Estado ao lado do vice-prefeito, Manoel Júnior (PMDB), que acabou por renunciar o mandato de deputado federal.

Em entrevista à imprensa o prefeito disse que já inicia a semana se reunindo com aliados para fechar a lista de auxiliares convidados para participarem da sua segunda gestão.

“Vamos concluir esta discussão para que a gente possa ter a definição da data da posse de todo o secretariado que deverá acontecer ainda esta semana”, disse.

Conforme o prefeito será feita uma avaliação com alguns partidos e com algumas lideranças e que diante das arrumações de novos auxiliares o importante foi que conseguiu preservar a base de toda a gestão o que significa que não vai ter descontinuidade das ações.

Indagado se o vereador Durval Ferreira (PP), ex-presidente da Câmara de Vereadores teria um cargo na administração municipal, o prefeito desconversou e disse que está fazendo os últimos diálogos para possa definir a sua equipe.

Contudo, o prefeito disse ainda que o que considera fundamental é que a cidade vai continuar avançando porque o desafio ainda é maior neste segundo mandato.

“Nós temos uma equipe experiente, motivada, qualificada e renovamos uma parte dessa equipe com o objetivo de poder trabalhar mais pela cidade”, avaliou.

O prefeito destacou ainda que terá ainda como desafio diante da crise financeira que será o de fazer mais com menos superando as dificuldades imposta pela economia do país e pela própria crise política.

“Nós já temos uma experiência de quatro anos à frente da Prefeitura com um secretariado maduro. Então, vamos continuar trabalhando mais, tomando medida de contenção de despesa para que tenhamos a capacidade de investir cada vez na cidade. Não ficamos e nem ficaremos de braços cruzados vendo a crise passar”, completou.

Da Redação de João Pessoa*