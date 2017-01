Cartaxo reúne auxiliares e cobra empenho e compromisso com a gestão

O prefeito Luciano Cartaxo (PSD) reuniu seus auxiliares nesta sexta-feira (06) para fazer sua primeira reunião de trabalho durante a qual efetuou também a posse dos secretários municipais.

A recomendação dada pelo prefeito aos que compõem a administração de João Pessoa foi manter o ritmo de trabalho com foco nas ações em prol do povo e da cidade.

Para o prefeito, é necessário ainda que a equipe esteja unida para dar celeridade aos projetos propostos durante a campanha eleitoral.

“O nosso objetivo é unir a equipe e fazer com que tenha a compreensão exata da responsabilidade com o povo de João Pessoa e com a cidade, mostrar o trabalho realizado, estabelecer prazos e planejamentos para que a gente possa ter um governo de realizações na capital do nosso Estado”, destacou.

Segundo ele, a sua equipe é formada por pessoas que pensam e tem compromisso com João Pessoa e que para tanto, manteve a base do seu secretariado que já vinha com a experiência de quatro anos de gestão. Contudo, destacou ainda que teve que apresentar novos quadros por achar importante a oxigenação no grupo para fazer o melhor possível pela cidade.

O prefeito enfatizou ainda que não vai mudar sua forma de trabalho, que será a mesma impressa na primeira gestão durante a qual trabalhou 14 horas por dia.

“Esse é meu ritmo de governar e quero todo mundo envolvido com a cidade. O nosso secretariado é secretário 24 horas e para tanto é preciso estar antenado para saber o que está acontecendo não apenas na sua Pasta, mas na cidade como um todo”, avaliou.

E mais uma vez, Cartaxo salientou a relevância do diálogo entre os secretários para que ele possa acompanhar passo a passo os resultados das ações que serão ou estão sendo executadas.

“Nosso time é vitorioso, que tem qualidade e compromisso com o trabalho, por isso a motivação é fundamental porque somos servidores públicos. Nós somos servidores do povo de João Pessoa. Se escolhemos servir ao povo, então temos que fazer isso com muita eficiência e coração para cuidar das pessoas e da cidade”, completou.

Daqui a 15 dias, o prefeito deverá fazer a sua segunda reunião para avaliar o planejamento dos 100 dias de gestão, mas antes vai manter uma reunião com os novos auxiliares em separado no sentido de organizar o planejamento das ações.

Da Redação de João Pessoa*