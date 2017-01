Cartaxo rebate presidente estadual do PT e diz que PMJP não perdeu recursos do BRT

Nesta quarta-feira (11), o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PSD), rebateu as críticas feitas pelo presidente estadual do PT, Charliton Machado, que afirmou que a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) havia perdido verbas destinadas para a construção do BRT.

“Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Ministério das Cidades não tratou de BRT, tratou de uma verba chamada PAC 50 que foi um projeto que a então presidente Dilma reuniu os prefeitos, os governadores do país inteiro. Foi no momento daquela crise do aumento das passagens em 2013 e conseguimos apresentar vários projetos, inclusive, no valor de meio bilhão de reais, só que a presidente Dilma não conseguiu dar encaminhamento a essas ações. O BRT, propriamente dito, não tem nenhuma relação com o que está sendo divulgado agora”, expôs.

Após o esclarecimento, o prefeito garantiu que o projeto já foi apresentado ao Ministério das Cidades e que a única demora para a realização da obra é a liberação.

“O projeto do BRT a prefeitura de João Pessoa já apresentou junto ao Ministério das Cidades, o que estamos aguardando é a liberação”, garantiu.

*As informações foram veiculadas na Rádio Correio FM.

Da Redação