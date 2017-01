Cartaxo nega conotação política em visitas feitas ao interior da Paraíba

Mais uma vez, o nome do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PSD) é suscitado como o futuro sucessor do governador Ricardo Coutinho (PSB) nas eleições de 2018, especialmente, quando é visto visitando municípios do interior do Paraíba a convite de prefeitos.

Em entrevista concedida à imprensa nesta segunda-feira (30), o prefeito explicou que sempre que for convidado pelos gestores municipais se fará presente, pois, frisou que é uma oportunidade de conhecer cada município e trocar experiências administrativas e políticas.

“No momento, eu estou focado no trabalho e a cidade de João Pessoa requer uma dedicação muito especial, mas, sempre que tiver um convite de algum prefeito que queira trocar experiências, estarei presente. Acho que isso é um processo natural entre os gestores públicos”, destacou.

O prefeito lembrou ainda que em 2017 não tem eleição e vai ser o ano de cuidar da agenda administrativa, para fazer o melhor possível pela população da capital.

Segundo ele, assim como conheceu nesse final de semana os municípios de Pedra Lavrada e São Miguel de Itaipu, além de cidades circunvizinhas a convite dos prefeitos, outros gestores podem vir também a João Pessoa para conhecer a gestão.

Cartaxo fez ainda um balanço de um mês de gestão como prefeito reeleito e disse que o ritmo é intenso, e vem entregando obras com significativa relevância para melhorar a vida das pessoas.

“Nós não paramos desde a eleição e estamos mantendo o mesmo ritmo entregando escolas, creches, UPAs, fazendo investimentos na área da Saúde, habitação e na infraestrutura da nossa Capital. Vamos continuar trabalhando e é isso que a população espera de todos nós. O nosso objetivo é trabalhar entregando obras que transformem a qualidade de vida das pessoas “, referendou.