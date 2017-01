Cartaxo conclui composição de governo e convoca equipe para posse e reunião

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, concluiu, nesta quarta-feira, a composição da equipe de secretários, secretários adjuntos para sua segunda gestão.

Como havia estabelecido, Luciano manteve a base da primeira gestão, trouxe novos técnicos para a gestão municipal e ainda conseguiu adicionar quadros de todos os partidos aliados ao governo.

O critério base, mesmo nas indicações dos partidos aliados, foi o da capacidade técnica.

Já nesta sexta-feira o prefeito Luciano Cartaxo reúne o secretariado para a posse formal e uma reunião de trabalho.

A opção do prefeito foi substituir a posse solene por uma reunião de trabalho. A explicação é que o momento exige mais trabalho e menos solenidade.

Os nomes definidos nesta quarta-feira são os seguintes:

– Secretaria da Transparência Pública: Ubiratan Pereira;

– Ouvidoria Geral do Município: Benilton Lucena;

– Secretaria da Ciência e Tecnologia: Durval Ferreira;

– Secretaria de Proteção do Consumidor (Procon): Ricardo Holanda;

– Orçamento Participativo: Francisco José Silva das Chagas;

– Adjunto da Funjope: Jonildo Cavalcanti;

– Adjunto da Secretaria da Segurança Urbana e Cidadania: Assis Freire;

– Adjunto da Secretaria de Finanças: Marco Antônio Queiroga;

– Adjunto da Secretaria de Administração: Lauro Montenegro;

– Adjunto do Instituto de Previdência Municipal: Gabriel Carvalho Câmara;

– Adjunto da Secretaria das Mulheres: Lídia Moura;

– Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Social: Vitor Cavalcanti;

– Adjunto da Secretaria de Turismo: Graco Terceiro Neto;

– Adjunto da Secretaria de Ciência e Tecnologia: Kilina Diniz.

– Coordenadoria de Cidadania LGBT e Igualdade Racial: Roberto Maia.

Da Redação com Ascom