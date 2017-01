Carro pega fogo com três pessoas dentro em João Pessoa

Foto: Reprodução/TVCB

Um veículo pegou fogo em uma das avenidas de João Pessoa nesta quinta-feira (05).

No interior estavam três pessoas que perceberam as chamas começando a se alastrar e saíram as pressas do carro.

Rapidamente o fogo se espalhou pelo veículo que ficou totalmente destruído. Ninguém ficou ferido.

Da Redação