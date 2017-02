Carnaval na TV Câmara de João Pessoa inicia nesta sexta

A TV Câmara de João Pessoa inicia, na tarde desta nesta sexta-feira (3), a cobertura especial do Carnaval 2017. A emissora legislativa começa os trabalhos com a exibição de entrevistas a presidentes de blocos carnavalescos mostrando a história e a alegria das agremiações pessoenses aos telespectadores.

A repórter Suely Gonçalves entrevista representantes dos movimentos Folia de Rua e também do Carnaval Tradição da cidade. Isso inclui agremiações como: blocos carnavalescos, tribos indígenas, orquestras de frevo e escolas de samba da Capital.

A cobertura do Carnaval 2017 pela TV Câmara JP ainda vai contar com a transmissão ao vivo de alguns eventos, como da abertura do pré-carnaval do Folia de Rua, que acontece dia 17 de fevereiro.

O pioneirismo da TV Câmara em realizar a cobertura do Carnaval 2017 partiu do presidente da Casa, vereador Marcos Vinícius (PSDB), que viu a necessidade da valorização da cultura carnavalesca da cidade e achou nos meios de comunicação da CMJP a “oportunidade de levar o carnaval para as pessoas que estão em casa”, destacou.