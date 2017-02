Cantora pernambucana se apresenta nesta quinta-feira em João Pessoa

Silvana Salazar está voltando à Paraíba. Nesta quinta-feira (2), ela aporta em João Pessoa, onde faz show no ChoppTime, localizado no bairro do Bessa.

A cantora vem embalada pelo sucesso de seu primeiro DVD, intitulado Mistura Louca, lançado há três semanas.

O evento tem início às 22h e conta ainda com apresentação do forrozeiro paraibano Ranniery Gomes.

Foto: Divulgação

Apesar de atuar profissionalmente no cenário musical há dez anos, o contato de Silvana Salazar com o canto vem de muito cedo.

Neta de cantora lírica e de um maestro, ela começou a flertar com a música ainda criança, participando de corais em igrejas e fazendo apresentações em escolas e festas infantis. E não parou mais.

Depois de somar experiências em algumas bandas do eixo Norte-Nordeste, Silvana se lançou em carreira solo há dois anos. Irreverente e cheia de atitude, hoje ela canta a alegria.

Seus shows vão sendo moldados a partir da energia do público. Para isso, a cantora e sua banda sobem ao palco sempre afiadas com um repertório que passeia pelo forró, sertanejo, frevo, axé, canções românticas e até hits internacionais.

Sua versatilidade, inclusive, já a fez dividir palco com diversos nomes da música brasileira, como o cantor Alceu Valença e as bandas Calypso e É O Tchan. Também já animou blocos carnavalescos, como As Virgens de Olinda e Galo da Madrugada.

Além disso, Salazar carrega o título popular de “rainha dos casamentos”, devido à referência que criou pelo Nordeste afora, animando festas de noivos e seus convidados.

A cantora – que é paraense, mas reside em Recife – retorna a solo pessoense com um show cheio de astral.

Na bagagem, ela traz seu DVD como grande novidade. Ele foi gravado em dezembro passado, na praia de Porto de Galinhas, em Pernambuco.

O álbum reúne sucessos como “Ninja errada” (Tchaca), “Eu não aguento” (A garrafa secou) e “What’s Up”.