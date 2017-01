Candidato à presidência da Câmara Federal concede entrevista coletiva em João Pessoa

O candidato à presidência da Câmara Federal, deputado Jovair Arantes (PTB), chega a João Pessoa nesta quinta-feira (19) ao lado de Wilson Filho (PTB). Ele se reunirá com a bancada federal e às 15 horas concederá entrevista coletiva à imprensa no Hotel Nord Luxxor Cabo Branco, em João Pessoa.

“Estarei em João Pessoa para falar sobre o compromisso que terei com a Paraíba. Vou falar com os deputados sobre isso. Nós só entendemos política tendo compromisso e nós temos compromisso com o povo paraibano”, disse Jovair.

O deputado Wilson Filho disse que as visitas para reforçar a candidatura de Jovair Arantes estão acontecendo em todos os estados.

No discurso de lançamento da candidatura, o petebista defendeu “maior protagonismo” da Câmara e afirmou que a Casa não pode continuar “tutelada” pela Justiça. Wilson é um dos articuladores da campanha do líder do PTB.

O ato de lançamento da candidatura de Jovair Arantes à presidência da Câmara foi realizado semana passada e lotou o Salão Nobre da Casa.

A ação reuniu deputados de outros partidos, entre os quais Solidariedade, PMDB, PROS, PT, PSC, PSD, PP e PSL.