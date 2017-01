Campinense visita Atlético de Cajazeiras para tentar segunda vitória

A “mini-excursão” do Campinense pelo Sertão chega ao fim neste domingo, a partir das 17h, no Estádio Perpetão, em Cajazeiras, onde o time de Paulo Foiani enfrenta o Atlético-PB pela terceira rodada do Paraibano 2017.

A Raposa não vai ter mudanças em relação ao que enfrentou o Sousa, na última quarta-feira, e empatou em 1 a 1.

O treinador justifica que não tem motivos para mudar a equipe, uma vez que o objetivo, neste início de campeonato, é dar ritmo ao time.

Por isso, a ordem no Campinense é dar o maior número de minutos possível aos jogadores, para que afinem a sintonia.

– A gente iniciou o trabalho agora. Eu vou mudar a minha equipe pra quê? Se todo jogo uma peça ou outra oscilar e eu for ficar trocando, não vou conseguir dar ritmo para esse time – comentou o treinador rubro-negro.

