Campinense vence Central em mais um amistoso visando o Paraibano 2017

foto: Campinense/Divulgação

Campinense e Central voltaram a campo nesta quarta-feira, para o segundo e último amistoso entre ambos na pré-temporada. Depois de empatar a primeira partida por 2 a 2, em Caruaru, a Raposa aproveitou o fator campo e venceu a Patativa do Agreste pernambucano por 3 a 0, no Estádio Amigão, em Campina Grande.

Os gols do time rubro-negro foram marcados por Tiago Orobó, de cabeça, Carlos Magno, na primeira etapa e Gilmar, no segundo tempo. O Central teve chance de diminuir o placar, já que teve penalidade máxima. No entanto, Gledson praticou a defesa.

Assim como aconteceu nos amistosos anteriores, o técnico Paulo Foiani começou com o time titular, promovendo várias mudanças na etapa complementar.

O Campinense ainda fará mais um amistoso antes da estreia no Estadual. Será dia 30 contra o Guarani de Juazeiro do Norte, no Estádio Renatão. A largada no campeonato será dia 8, contra o Grêmio Serrano.

Da Redação