Campinense perde para o Internacional-PB e despenca na tabela

Foto: Vitor Oliveira/ Voz da Torcida

O jejum do Campinense segue no Campeonato Paraibano de 2017. Pela sexta rodada, no estádio Almeidão, em João Pessoa, a Raposa foi derrotada por 1 a 0 pelo Internacional-PB. Agora são cinco jogos consecutivos sem vitória para o time de Campina Grande. Com a derrota, o Rubro-negro caiu para sétima colocação.

O Internacional-PB começou o jogo surpreendendo e abriu o placar logo aos 3 minutos. Elton acertou bom lançamento para Jó Boy, que ganhou da defesa na velocidade, chegou primeiro que Glédson, tirou o goleiro da jogada e tocou para a pequena área, onde Alex apareceu livre para só escorar a pelota para o fundo da rede.

Veja matéria completa AQUI