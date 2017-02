Campinense pega Uniclinic de olho na liderança do Nordestão

foto: reprodução

Manter o desempenho do Clássico Emoção e vencer mais uma vez para afastar de vez a crise que rondava o Estádio Renatão.

É esse o objetivo do Campinense logo mais, às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza, onde enfrenta o Uniclinic pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Nordeste.

Após a vitória do Santa Cruz por 1 a 0, ontem, no dérbi recifense com o Náutico, a Raposa precisa dos três pontos para mais se distanciar dos rivais.

Uma vitória por dois ou mais gols de diferença pode até significar a liderança da chave.

