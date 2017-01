Campinense passa fácil pelo Serrano em sua estreia no Paraibano 2017

O Campinense começou bem sua luta pelo tricampeonato paraibano. Jogando no Estádio Amigão, o atual bicampeão goleou o Grêmio Serrano por 4 a 1, no reencontro com a sua torcida em jogos oficiais.

Os gols da Raposa foram marcados por Augusto, duas vezes, Gilmar e Tiago Orobó. O tento de honra do Serrano foi anotado por Alemão. Com o resultado, o time rubro-negro soma três pontos e um saldo de três gols.

O próximo jogo do Campinense será contra o Sousa, na quarta-feira, no Estádio Marizão. Já o Serrano recebe o Auto Esporte, no mesmo dia, no Estádio Amigão, em Campina Grande.

Mais detalhes do jogo em instantes

Ficha técnica

Campinense x Serrano

Data: 08/01/2017 – 16h

Local: Estádio Amigão / Campina Grande

Competição: Campeonato Paraibano (1ª rodada)

Arbitragem: Roberto Lima; Tomaz Diniz e Crivalesco Marco.

Cartões amarelos: Gilmar, Magno, Lessinho (C); Rafael Ibiapino, Alemão, Wesley, Lucas, Edmar, Júnior (S)

Cartões vermelhos – Wesley (S)

Gols: Gilmar (aos 12′ do 1°T), Augusto (aos 44′ do 1°T), Tiago Orobó (aos 9’ do 2ºT) Augusto (aos 32’ do 2ºT) para o Campinense; Alemão (aos 45’ do 2ºT)

Campinense: Gledson, Alex Travassos, Joécio, Wilhames José e Gilmar (Ronael); Duda, Magno e Marcos Paullo; Augusto, Tiago Orobó (Lessinho) e Filipe Ramon. Técnico: Paulo Foiani.

Serrano: Juci, Caio Cesar, Weverson, Lucas Coelho e Alemão; Wesley Viola, Ramos (Lucas Lacerda), Izaias e Lincoln (Edmar); Rafael Ibiapino (Júnior) e Matheus Coelho. Técnico: André Prodes.

Da Redação