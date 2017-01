Campinense inicia busca pelo tricampeonato estadual contra o Serrano

foto: Campinense/Divulgação

Atual bicampeão da competição, o Campinense inicia neste domingo, a sua caminhada em busca do tricampeonato paraibano. O time do treinador Paulo Foiani estreia contra o Grêmio Serrano, às 16h, no Estádio Amigão, em Campina Grande.

O jogo contra o Lobo da Serra, que volta à elite após 13 anos, servirá como ponto de partida para demais competições que o time raposeiro tem a disputar na temporada, casos da Copa do Brasil e Copa do Nordeste. No entanto, seu maior objetivo é faturar o título estadual para garantir vaga na Série D do Brasileiro.

Para a primeira partida valendo pontos, o técnico Paulo Foiani tem apenas uma dúvida de ordem clínica: a utilização do meia Carlos Magno, que sentiu um desconforto no pé direito durante a semana.

Se não conseguir se recuperar, ele deve ser substituído por Felipe Ramon, um dos remanescentes da temporada passada.

Provável time: Gledson, Alex Travassos, Joécio e Wilhames José e Gilmar; Magno, Duda e Marcos Paullo; Filipe Ramon (Carlos Magno), Augusto e Tiago Orobó.

SERRANO

No Serrano, o time passou por mudança faltando poucos dias para a estreia na competição. É que o técnico Betão, foi demitido e para a vaga a diretoria trouxe André Prodes, de 47 anos, que trabalhou nas categorias de base do Internacional-RS e do Sport

Provável time do Serrano: Juci, Breno, Lucas Coelho, Wanderson e Lincoln; Wesley Viola, Igor, Izaias e Hugo Sanches; Júnior e Rafael Ibiapino.

Da redação/Evandro Reis