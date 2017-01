Campinense fica no empate com o Sousa no Marizão

fotos: Paraibaonline

O Campinense não passou de um empate por 1 a 1 com o Sousa, em partida disputada nesta quarta-feira, no Estádio Marizão, válida pela segunda rodada do Campeonato Paraibano.

Os gols sairam no segundo tempo. A Raposa conseguiu abrir o placar aos 11 minutos através de Augusto. O Dino, empatou com Lenadro, aos 26 minutos também da etapa derradeira.

Com o resultado, o Campinense caiu para segunda colocação, com quatro pontos ganhos. Já o Sousa que empatou na estreia com o Paraíba, agora está na oitava colocação, com dois.

Da Redação