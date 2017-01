Campinense e Santa Cruz revivem final na estreia da Copa do Nordeste 2017

Em situações bem diferentes das que estavam na última vez que se encontraram, Campinense e Santa Cruz voltam ao gramado do Amigão, logo mais, às 18h45, para complementar a primeira rodada do Grupo A da Copa do Nordeste e reeditar a final do regional do ano passado, quando os corais levantaram a “Orelhuda Nordestina”.

O clima é de revanche por parte dos rubro-negros.

Com seis remanescentes daquela partida do dia 1º de maio, a Raposa pode até se considerar na vantagem de já ter atuado oficialmente cinco vezes na temporada, tendo iniciado a preparação um mês antes do Tricolor do Arruda, que inicia hoje seu calendário de 2017.

Mas o momento rubro-negro é complicado. São seis pontos conquistados no Paraibano, distribuídos em uma vitória, três empates e uma derrota. A equipe, agora comandada por Sérgio China, ex-Santa, Náutico e Salgueiro, amarga a sexta colocação no estadual, e tem deixado seu torcedor desconfiado com as últimas apresentações.

Há seis dias no cargo, o novo comandante raposeiro fechou o treino de ontem e tem tentado esconder o máximo de informações para o adversário.

Na coletiva, China não falou em mudanças, mas deve poupar o meia Marcos Paulo, que até agora não rendeu o esperado, e optar pelo lateral esquerdo Gilmar, o qual iniciou como titular na estreia do Paraibano.

Artilheiro da equipe, Augusto não está 100%, mas treinou ontem e deve se tornar mais uma opção.

– Assisti ao jogo do Santa Cruz (contra o Paysandu, no último sábado). É um time que está em formação, saindo da pré-temporada, mas é uma equipe formada por jogadores de qualidade e experientes. Eles vão saber igualar qualquer vantagem que a gente possa ter por está trabalhando há mais tempo. Por isso passei para os jogadores que nós temos que mudar a postura e a atitude em campo para estrear na Copa do Nordeste com um bom resultado – comentou Sérgio China.

Santa Cruz

Totalmente reformulado para a temporada 2017, o Santa de Vinícius Eutrópio deixou uma boa impressão para os mais de 14 mil torcedore que foram ao Arruda, sábado, na decisão da Taça Asa Branca, contra o Paysandu, que acabou sendo vencido por 1 a 0.

Foi o primeiro teste propriamente dito dos corais na preparação para a Copa do Nordeste e o Pernambucano.

A vitória não escondeu a falta de ritmo e entrosamento do time, mas serviu também para mostrar que a diretoria da Cobra Coral, a despeito da crise financeira pela qual o clube passa, vindo de rebaixamento à Série B do Brasileiro, teve criatividade na montagem do elenco.

O técnico Vinícius Eutrópio não deve mexer no time que bateu o Papão no final de semana.

Arbitragem

O maranhense Mayron Frederico dos Reis Novais é o dono do apito para Campinense x Santa Cruz. Seus auxiliares serão os conterrâneos Antônio Fernando e Ivanildo Gonçalves. O paraibano Emanuel Diniz é o árbitro reserva.

Prováveis escalações

Campinense: Glédson, Alex Travassos, Joécio, Paulo Paraíba e Gilmar (Ronaell); Negreti, Magno, Fernando Pires e Filipe Ramon; Augusto (Casagrande) e Tiago Orobó. Técnico: Sérgio China.

Santa Cruz: Júlio César, Vítor, Jaime, Bruno Silva e Eduardo; Elicarlos, David e Léo Costa; Tiago Primão, Everton Santos e André Luiz. Técnico: Vinícius Eutrópio.