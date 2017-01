Campinense contrata preparador físico que estava no Serra Talhada

O Campinense apresentou na tarde desta segunda-feira (23) seu novo preparador físico, já que Marcos Walckzac deixou a equipe junto com o técnico Paulo Foiani na semana passada.

Vindo do Serra Talhada, ex-clube do técnico Sérgio China, o fisicultor Igor Tenório já começou a trabalhar com os jogadores rubro-negros que não atuaram no Clássico dos Maiorais.

– Dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas dessa vez caiu. Ano passado eu tive uma proposta de Paulo Moroni quando ele veio pra cá. Dessa vez não tinha que pensar duas vezes. O professor Sérgio China me chamou e estamos aqui para abraçar essa grandiosa oportunidade – comentou Tenório.

Reapresentação

Os jogadores que atuaram os 90 minutos no 1 a 1 contra o Treze participaram de uma atividade regenerativa na academia, e depois fizeram crioterapia no Renatão.

Para esta terça-feira (24), a programação marca treino técnico-tático para o período da tarde, ainda sem local definido.

Isso porque a diretoria rubro-negra ainda tenta convencer o titular da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, Bruno Roberto, para a liberação do Amigão, palco da partida desta quarta-feira (25), contra o Santa Cruz, pelo Grupo A da Copa do Nordeste.

Caso o veto do “Colosso da Borborema” para treinos seja mantido, a Raposa treina no Renatão.