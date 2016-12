Campinense Clube perde um de seus mais importantes diretores

O Campinense perdeu um dos seus mais atuantes diretores nesta quarta-feira (28).

Diretor Médico da Raposa desde 2013, o ortopedista Fábio Gondim comunicou à imprensa que está deixando o cargo em 2017.

Seu substituto, anunciado pelo próprio profissional que está saindo, será o também ortopedista Andrey Wanderley.

O anúncio de Fábio sucedeu a informação sobre sua última ação como chefe do DM rubro-negro: a cirurgia de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo do atacante Ronan, que se lesionou na primeira semana se pré-temporada.

Foto: Phillipy Costa / Paraibaonline

– Aproveito para comunicar minha saída da direção médica do Campinense. Depois dessa cirurgia, vou contribuir mais nos bastidores. Foram quatro anos de convivência, de vitórias e mais de dez jogadores operados com sucesso. Agradeço a todos e aproveito para apresentar o novo diretor, Dr. Andrey Wanderley – comunicou o agora ex-diretor médico do Rubro-Negro.

O legado que Fábio Gondim deixa no Estádio Renatão é muito positivo, apontam conselheiros e torcedores da Raposa que frequentam intensamente os bastidores do clube.

Ao conseguir arregimentar e liderar um grupo de médicos, fisioterapeutas e outros colaboradores da área, o ortopedista modernizou o DM raposeiro. Isso, relatam pessoas próximas à diretoria, praticamente sem onerar significativamente as finanças do Campinense.

Da Redação