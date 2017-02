Campinense bate Uniclinic e encosta na liderança

fotos: Paraibaonline

Longe de sua torcida, o Campinense conseguiu a sua primeira vitória na Copa do Nordeste. Após empatar em casa, o time rubro-negro bateu o Uniclinic por 1 a 0, neste domingo, na Arena Castelão, em Fortaleza.

O único tento do jogo foi marcado por Tiago Orobó, aos 36 minutos do primeiro tempo.

Com a vitória, a Raposa chegou aos 4 pontos, mesma pontuação do do Santa Cruz. O detalhe é que ambos tem o mesmo saldo de gols, gols marcados.

Assim, os dois times dividem a liderança do Grupo A. Por sua vez, o o Uniclinic amarga a lanterna da chave, após sofrer duas derrotas seguidas. A terceira colocação é do Náutico, com 3 pontos.

