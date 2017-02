Campinense apresenta atacante, e lesão afasta principal destaque por 60 dias

Em uma quinta-feira (02) de clima menos tenso no Renatão, na reapresentação após a vitória por 2 a 1, de virada, no clássico com o Botafogo-PB, o Campinense teve uma tarde de novidades e uma notícia nada boa.

Foto: Ascom / Campinense Clube

Se por um lado o meia Jussimar e o atacante Léo Ceará, de 21 anos, foram apresentados como reforços para o restante da temporada, do outro o lateral Alex Travassos, um dos principais destaques do Rubro-Negro em 2017, foi diagnosticado com uma lesão que o afastará dos gramados por até 60 dias.

