Campinense acerta com atacante do Fortaleza e espera mais dois reforços

Após dispensar seis jogadores, perder um por lesão e outro que pediu pra sair, o Campinense deu sequência à reformulação do elenco neste sábado (04), véspera do duelo com o Uniclinic-CE, no Castelão, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Nordeste.

Enquanto o elenco viajava de ônibus para Recife, de onde, no início da tarde, decolou para Fortaleza em voo direto, no Renatão a diretoria rubro-negra recebeu o atacante Maranhão, de 24 anos, novo reforço para a equipe comandado por Sérgio China.

