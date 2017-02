Campina já comemora 90% de ocupação de leitos para os eventos religiosos

No final deste mês, Campina Grande vai ser refúgio para pessoas das mais diversas religiões e filosofias. É que a partir do dia 23 acontece a abertura dos eventos que já viraram tradição na cidade, no período carnavalesco.

São quatro eventos que atrai um público cada vez maior a cada ano e que tem contribuído para o segmento de hotéis e pousadas comemorar as ocupações.

De acordo com o SindCampina, 90% dos leitos da cidade já estão reservados para o período de retiro.