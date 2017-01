Câmara de Lagoa Seca elege novo presidente e antecipa pleito do próximo biênio

fotos: ascom

O prefeito de Lagoa Seca, Fábio Ramalho da Silva (PSDB) mostrou nesta manhã de domingo (01) sua força de articulação política.

Durante a posse dos vereadores eleitos, o novo chefe do executivo não só conseguiu eleger um dos seus aliados para a presidência do Poder Legislativo, como também, garantiu a antecipação do processo para escolha da mesa diretora no biênio 2019/2020, garantindo a seu irmão, Fabiano Ramalho (PSD), comandar a câmara na segunda fase do mandato.

Com a interferência direta do prefeito, Paulo da Costa Oliveira – Paulinho Patriota – do Partido Popular Socialista (PPS) foi eleito com todos os oito votos da bancada de situação.

Com a escolha, a nova mesa diretor da Casa de Napoleão Coutinho ainda é formada por: José Roberto Pequeno (Beto do Floriano), que assume a vice-presidência; Pedro Sabino da Costa Filho – Péu de Balbina que vai para 1ª Secretaria e na 2ª Secretaria ficou Marinalva Cassiano Nery – Marinalva do Feijão Verde. Para o biênio 2019/2020, que assume a liderança do governo na casa é o vereador Marconi Acioli Sampaio.

Após a confirmação, Paulinho Patriota agradeceu a confiança e disse irá preservar o respeito entre os poderes do município. “Vou continuar sendo o mesmo Paulinho de sempre. Nossa gestão será feita com humildade e respeito a todos. Agradeço primeiramente a Deus, a minha família e ao prefeito Fábio Ramalho que foi o grande articulador deste processo” frisou.

Para o período entre 2019/2019, a câmara ficará formada com: Fabiano Ramalho (presidente); Ivanildo do Nascimento Silva (vice); José Roberto Pequeno (1º Secretário); Pedro Sabino da Costa Filho (2ª Secretário).

Fabiano Ramalho também agradeceu: “Estamos prontos para fazer a melhor gestão que Lagoa Seca já teve. Juntos, nosso maior compromisso será trabalhar por quem mais precisa” disse.

O prefeito Fábio Ramalho e a vice-prefeita Dalva Lucena também participaram do momento. O novo gestor avaliou o resultado final das eleições. “Tenho certeza que o Poder Legislativo fez as melhores escolhas. Nossa articulação foi feita somente mostrando aos parlamentares que precisamos ter aliados na câmara, para que o trabalho possa acontecer” afirmou o prefeito.

Da Redação com Ascom