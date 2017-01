Câmara de João Pessoa participa de visita do ministro Gilberto Kassab

A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) participou, na manhã desta quinta-feira (12), da visita do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, para debater questões relativas a projetos na área do ministério, na capital paraibana.

O encontro que aconteceu no auditório I da Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, contou com as presenças dos vereadores Thiago Lucena (PMN) e Helena Holanda (PP); além do prefeito Luciano Cartaxo (PSD), deputados federais e estaduais; secretários municipais e representantes das áreas de Ciência, Tecnologia e Comunicações.

O prefeito Luciano Cartaxo destacou que vai solicitar a liberação do valor de R$ 4 milhões para desenvolver um projeto de Internet gratuita em João Pessoa, principalmente na Orla e na região do Parque da Lagoa; além do montante de R$ 10 milhões para o projeto Cidade Inteligente e Sustentável – “Smart City”, que é uma ação focada no uso da tecnologia e tecnologia da informação em prol do desenvolvimento sustentável, unindo diversos atores na realização de projetos e políticas públicas.

“Precisamos agradecer toda bancada federal e a ampla parceria com o ministro Gilberto Kassab por liberar investimento para nossa cidade. Os recursos pleiteados destinam-se à central de videomonitoramento e prevenção social. Mais câmeras serão instaladas, possibilitando análises das áreas de insegurança. Também vamos buscar investimentos para internet gratuita para nossa população”, enfatizou Luciano Cartaxo.

O ministro Gilberto Kassab garantiu que vai liberar investimentos para garantir a migração do sistema de comunicação analógico para digital em todo país, assim como a ampliação da banda larga, para garantir a interconectividade Brasil a fora.

Ele ainda falou da importância da Lei das Telecomunicações, que para ele, deverá garantir a modernização de todo setor pelo país.

“Vamos possibilitar o avanço tecnológico em todo Brasil para permitir a melhoria das condições de trabalho e de vida da nossa população. Para Paraíba, estamos dispostos a ouvir todas as demandas e vamos firmar parcerias que tragam benefícios a todos os cidadãos”, finalizou.

Da Redação com Ascom