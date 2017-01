Câmara de João Pessoa empossa suplente de vereador nesta terça-feira

Uma mesa formada exclusivamente por mulheres marcará a posse, na próxima terça-feira (10), às 10h, da vereadora Helena Holanda (PP). Ela assumirá a cadeira que ficou vaga com a licença do vereador Durval Ferreira, também do PP, nomeado para a Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec) da Prefeitura da Capital.

Dona de 3.327 votos na última eleição, a parlamentar chega com a promessa de dedicar seu mandato à defesa de projetos que visem à acessibilidade.

“Tenho agora a oportunidade de fazer mais pela bandeira das pessoas com deficiência, dos idosos e pela cidade de João Pessoa”, disse Helena Holanda, que será a quarta mulher a tomar posse na Casa na atual Legislatura.

“Temos alguns projetos em fase de elaboração para apresentar assim que começarem os trabalhos na Câmara, com temas relacionados à acessibilidade, não apenas à acessibilidade de rampas, corrimãos, mas de cardápios para pessoas cegas nos restaurantes, por exemplo”, acrescentou.

A sessão de posse será presidida pela vereadora Raíssa Lacerda (PSD), e os trabalhos serão secretariados por Eliza Virgínia (PSDB). Já a saudação em nome de todos os vereadores ficará por conta de Sandra Marrocos (PSB).

A composição, segundo o presidente da Casa, Marcos Vinícius (PSDB), demonstra a reverência dos parlamentares às mulheres da Casa. “Renovando o Parlamento com uma mesa eclética, onde todos e todas terão oportunidade”, ressaltou.

foto: ascom

Propostas

Helena Holanda fala também em acessibilidade nas calçadas, nas ruas e na adaptação dos ônibus para o atendimento adequado aos idosos.

“Então, temos várias propostas que serão transformadas em projetos quando começarem as sessões”, ressaltou a parlamentar, que vai integrar a bancada de apoio ao prefeito Luciano Cartaxo (PSD). Ela diz ainda ter recebido do partido a orientação para que atue com equilíbrio e, acima de tudo, em prol da Capital.

O presidente da Casa demonstrou satisfação com a chegada de Helena Holanda à Câmara de João Pessoa. Da vereadora, ele destacou a bandeira social e de inclusão, bem como o desprendimento do ex-presidente da CMJP, Durval Ferreira, que atendeu ao chamamento do prefeito para assumir um cargo na Gestão Municipal.

“Não tenho dúvidas de que ela fará um trabalho excepcional em prol da nossa cidade”, ressaltou Marcos Vinícius.

Ainda sobre Durval Ferreira, Marcos Vinícius ressaltou sua capacidade de gestão na Câmara de João Pessoa, cargo exercido por ele ao longo de 10 anos. “Temos muitos projetos para esta Legislatura e tenho certeza de que a Casa se mostrará à altura dos anseios da população da Capital”, destacou.

Da Redação com Ascom