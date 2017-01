Câmara de Campina Grande pretende realizar concurso público

A presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, Ivonte Ludgério (PSD), afirmou que vai realizar um concurso público para o preenchimento de vagas na Casa de Félix Araújo.

Em entrevista à Rádio Panorâmica FM, Ivonete afirmou que alguns servidores estarão se aposentando este ano e que o concurso irá preencher vagas em algumas áreas.

– Nós contamos com apenas 14 servidores efetivos nesta Casa e alguns já estão em tempo de se aposentarem. Com isso, nós vamos reduzir o número de servidores e acredito que daqui para o final do ano vamos necessitar realizar um concurso para algumas áreas – comentou.