Câmara Criminal da PB aprova voto de pesar pela morte do ex-ministro Teori Zavascki

Na abertura da primeira Sessão Ordinária Judiciária de 2017, na manhã desta terça-feira (24), a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba aprovou, por unanimidade, ‘Voto de Pesar” pelo falecimento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Albino Zavascki. O voto foi apresentado pelo desembargador Joás de Brito Pereira Filho.

O ministro Teori Zavascki morreu na última quinta-feira (19), aos 68 anos de idade, após a queda de uma aeronave em Paraty, litoral do Rio de Janeiro. O magistrado era o relator da ‘Operação Lava Jato’ no Supremo.

Ao propor o Voto de Pesar, o desembargador Joás de Brito ressaltou que o ministro Teori era exemplo para toda à Magistratura nacional e mundial.

“Era um homem de uma integridade e coesão, que vestia a toga e efetivamente se dedicava de forma bem eficiente a sua missão de magistrado”.

Ao acompanhar o voto, o desembargador João Benedito da Silva ressaltou que o ministro Teori Zavascki ”deixa um grande vazio moral, ético e cultural no país, bem como é exemplo de magistrado para todos que fazem a magistratura brasileira”. Já o desembargador Carlos Martins Beltrão Filho afirmou que ”quem está de luto é a magistratura nacional”.

O juiz convocado Tércio Chaves de Moura e o procurador de Justiça, José Roseno Neto, também acompanharam o voto de pesar.

Por fim, falando em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraíba, o advogado José Alves Cardoso ressaltou que o ministro Teori era ”um magistrado humilde, técnico e avesso a badalação do cargo”.

Feitos – Na primeira sessão ordinária de 2017, os desembargadores Joás de Brito, João Benedito, Carlos Beltrão e Luiz Silvio Ramalho Júnior e o juiz convocado Tércio Chaves de Moura apreciaram 65 processos da pauta física e eletrônica.