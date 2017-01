Calor faz FPF reagendar jogos de Campinense e Botafogo-PB no Sertão

A Federação Paraibana de Futebol (FPF) anunciou nesta quinta-feira (12) que as partidas de Campinense e Botafogo-PB no final de semana, contra Atlético de Cajazeiras e Sousa, respectivamente no Perpetão e no Marizão, tiveram seus horário alterados.

As pelejas, válidas pela terceira rodada do estadual, serão iniciadas às 17h e não mais às 16h, como consta na tabela original.

O motivo da mudança é o forte calor do Sertão paraibano.

Ontem, com Raposa e Belo jogando em Sousa e em Cajazeiras, mesmo os jogos começando às 20h30, o termômetro registrava 33ºC.

Da Redação