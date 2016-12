Calendário nacional de imunização ganha novas vacinas para adolescentes

A partir do dia 2 de janeiro de 2017, as vacinas contra HPV para meninos com idade de 12 a 13 anos e Meningocócica C (protege contra meningite), para ambos os sexos, também com idade entre 12 e 13 anos, passam a fazer parte do calendário nacional de vacinação.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Núcleo de Imunização, já distribuiu as doses para as Gerências Regionais de Saúde, que repassarão a todos os 223 municípios paraibanos.

Na Paraíba, o público-alvo para se vacinar contra HPV é formado por 72.637 meninos e de Meningocócica são 142.979 entre meninos e meninas.

O objetivo da vacinação HPV para população do sexo masculino é prevenir os cânceres de pênis e verrugas genitais.

Além disso, por serem os responsáveis pela transmissão dos vírus para as suas parceiras, ao receberem a vacina, os homens colaborarão com a redução da incidência do câncer de colo de útero e vulva nas mulheres, prevenindo também cânceres de boca, orofaringe, bem como verrugas genitais, em ambos os sexos.

A vacinação de adolescentes contra Meningocócica C proporcionará proteção direta impedindo o deslocamento do risco de doença para esses grupos etários, alcançando, ainda, o desejado efeito protetor da imunidade.

“É bom que fique claro que não se trata de campanha de vacinação e sim de implantação de vacina na rotina do calendário do adolescente. É muito importante que os pais e responsáveis levem seus jovens para serem imunizados, evitando, assim que adquiram doenças que podem ser evitadas por meio destas vacinas”, disse a chefe do Núcleo de Imunização da SES, Isiane Queiroga.

As vacinas estarão disponívies em todas as Unidades de Saúde da Família a partir do dia 2 de janeiro de 2017.

Secom/PB