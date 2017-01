Cai IPI e preço do refrigerante vai diminuir

A edição do dia 30 de dezembro de 2016 do Diário Oficial da União publicou uma decisão do Ministério da Fazenda que reduziu em 50%, já a partir deste ano, o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) que incide sobre os refrigerantes e refrescos feitos à base de guaraná ou de açaí.

No caso de refrigerantes feitos à base de outras frutas (limonada e laranjada, por exemplo), a redução é de 25%.

Os preços desses produtos devem baixar imediatamente para o consumidor.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatea Souza

Da Redação