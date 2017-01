Cagepa interrompe abastecimento d’água em bairros da Grande João Pessoa

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) realiza, nesta quinta-feira (19), trabalhos de limpeza nos reservatórios que abastecem 14 localidades de João Pessoa e Bayeux.

Em decorrência da manutenção, o abastecimento de água será interrompido, das 8h às 22h, no bairro do Alto do Mateus e conjuntos Ivan Bichara, Juracy Palhano, Motoristas e Luís Fernandes, em João Pessoa.