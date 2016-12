CAGEPA identifica furto de esgoto para quatro propriedades privadas em Campina

O gerente regional da Cagepa, Ronaldo Menezes, comentou sobre o furto de esgoto que foi identificado em Campina Grande, onde quatro propriedades privadas estavam sendo beneficiadas.

Ele explicou que parte do esgoto desviado estava sendo acumulado em um local com grande quantidade de gado bovino.

– A Cagepa identificou que a chegada do esgoto para ser tratado estava diminuindo paulatinamente. Verificamos que havia quatro derivações desse esgoto que estava sendo destinado a propriedades privadas – frisou

Ronaldo mencionou que as tubulações foram cortadas e que um Boletim de Ocorrência foi feito no intuito de enquadrar os responsáveis no crime de Furto Qualificado. Também destacou que o caso vai ser informado ao Ministério Público e a Curadoria do Meio Ambiente, tendo em vista os prejuízos que o esgoto bruto pode causar ao ambiente.

As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.

Da Redação