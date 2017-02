Cagepa explica falta de água em bairros da zona II, em Campina Grande

foto: Paraibaonline

O diretor da Cagepa Borborema, Ronaldo Menezes, explicou em entrevista, neste sábado, 04, sobre a falta de água em alguns bairros da zona II, em Campina Grande.

Ele afirmou que o abastecimento nos bairros do Alto Branco, Ligeiro, Santo Antônio, Monte Santo, entre outros, foi interrompido devido ao conserto de vazamentos.

– Esta semana surgiram diversos problemas na zona II. No final da tarde de ontem surgiram alguns vazamentos, mas nossa equipe já está trabalhando. Tivemos que fechar diversas redes por conta dos vazamentos, mas, estamos consertando e vamos prorrogar o abastecimento até o final da tarde, ou até a manhã do domingo, se for necessário – explanou.