Cagepa esclarece sobre falta d’água em cidades abastecidas pela barragem Jandaia

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) esclareceu, nesta quarta-feira (18), aos usuários das cidades de Cacimba de Dentro, Araruna, Tacima, Dona Inês, Riachão, Damião e distrito de Logradouro, abastecidos pela barragem de Jandaia, que a intermitência no abastecimento de água nos últimos dias é decorrente de constantes problemas no sistema elétrico, de responsabilidade da Energisa.

As paradas por falta de energia, somente no mês de janeiro, ocorreram entre os dias 9 e 15 de janeiro e estão sendo monitoradas pela Cagepa, que está adotando as providências para cobrar da concessionária de energia uma solução definitiva para o problema, que tem causado sérios prejuízos.

A Cagepa ressalta que, desde que foi inaugurado o sistema adutor de Jandaia, tem tido total atenção com sua operação, sobretudo para municípios que há anos não eram abastecidos e precisaram de intervenções para voltar a operar em sua plenitude. No entanto, as estações elevatórias dependem de energia para o bombeamento da água e os problemas elétricos têm prejudicado sensivelmente o abastecimento.