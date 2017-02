Cagepa abre inscrições para processo seletivo de estágios

Estão abertas até o próximo dia 12 de fevereiro as inscrições para o processo seletivo de estágio na Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa).

A inscrição é gratuita e deverá ser feita por meio do site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) www.ciee.org.br até as 17h do domingo (12).

Para nível superior, estão sendo disponibilizadas vagas para os cursos de Administração, Arquivologia, Automação Industrial, Biologia, Biomedicina, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Jornalismo), Direito, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Informática (Engenharia da Computação e Ciências da Computação), Psicologia, Química, Química Industrial, Serviço Social e Tecnologia em Geoprocessamento.

Já para cursos de nível técnico profissionalizante, as oportunidades são para técnico em Contabilidade, técnico em Edificações, técnico em Eletrônica, técnico em Eletrotécnica, técnico em Informática, técnico em Mecânica e técnico em Segurança do Trabalho.

De acordo com o Edital publicado pelo CIEE, para ingressar no estágio, no caso de nível superior, o candidato deverá estar regularmente matriculado no 4º período em diante ou equivalente, para os cursos com graduação em 10 períodos ou cinco anos; no 4º período em diante ou equivalente, para cursos com graduação em oito períodos ou quatro anos; e no 3º período em diante ou equivalente, para os cursos com graduação em seis períodos ou três anos. Para os casos de nível técnico profissionalizante, a exigência é que o aluno esteja cursando o 2º semestre do curso ou equivalente.

Segundo informou a gerente de Capital Humano da Cagepa, Gicelle Alcântara, o estágio tem carga horária de 20 horas semanais (de segunda a sexta-feira), com jornadas diárias de 4 horas; bolsa auxílio no valor de R$ 650 (seiscentos e cinquenta reais) mensal, além de auxílio transporte, no valor de R$ 90 por mês.

As vagas são para as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Sousa, na Paraíba, e a prova objetiva está marcada para o próximo dia 19 de fevereiro.

O Edital do Processo Seletivo encontra-se disponível no site do CIEE.