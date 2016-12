Cabedelo teve o maior volume de chuvas durante esta quarta-feira

Foto: Leonardo Silva/Paraibaonline

De acordo com levantamento preliminar realizado no final da tarde desta quarta-feira pela Agência Executiva de Gestão das Águas – AESA, a cidade de Cabedelo teve o maior volume de chuvas no Estado, durante o dia, com 55 milímetros.

Logo em seguida as cidades de Bayeux e João Pessoa, na região litorânea, com 53,2mm e 52,8mm, respectivamente.

No Sertão, Catolé do Rocha teve 21 milímetros.

Em Campina Grande, foram registradas chuvas de 42,6mm, com maior intensidade na área do bairro do Alto Branco.

Na cidade de Queimadas, 23 milímetros.

Da Redação